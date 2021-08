Fachkräfte von morgen : Noch viele Chancen für Azubis im Rhein-Kreis Neuss

Neuss Die Agentur für Arbeit legt Zahlen für den Rhein-Kreis Neuss vor und plant einen Aktionstag. Zugleich appelliert sie an Jugendliche, die Angebote der Berufsberatung zu nutzen.

Neu in der Region hinzugekommen seien in diesem Jahr zum Beispiel Ausbildungsplätze in der Textilbranche. „Darüber hinaus bieten allen voran das Handwerk und der komplette Bereich der Dienstleistungen beste Chancen“, betont Angela Schoofs. „Gerade, weil die Berufsbilder heutzutage immer differenzierter sind, bedarf es der individuellen Beratung.“ Die Agentur für Arbeit bietet diese persönlich, telefonisch oder per Videochat an. Erreichbar ist die Berufsberatung im Rhein-Kreis Neuss montags bis donnerstags von 10 bis 15 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 02131 9542500.