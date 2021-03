Buch von Albert Damblon : „Nehmt und esst alle davon“

Lesung von Albert Damblon in St. Michael Holt Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der ehemalige Münsterpropst Albert Damblon hat ein Buch über die Lage der Ökumene geschrieben. Das Thema ist dem emeritierten Geistlichen ein Herzensanliegen.

Die Ökumene, das Bemühen, die in Konfessionen gespaltene Christenheit zusammenzuführen, gehört längst zum Bestreben katholischer, evangelischer und orthodoxer Gemeinden. Aufgrund zahlreicher gemischtkonfessioneller Ehen ist der Wunsch nach Einheit gerade in Deutschland, dem Land der Reformation, verbreitet. Auch in Mönchengladbach.