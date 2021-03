Theater Mönchengladbach : Der Mensch hinter der Puppe bereichert

Rheydt Opernchorsänger Alexander Betov richtete am Theater das Puppentheater als Sparte für kleine Kinder ein. Unter seiner Regie agieren die Puppenspieler sichtbar für die Zuschauer.

Wenn Alexander Betov im Puppentheater Regie führt, sind die Puppen die Hauptakteure. Doch in ihrer Lebendigkeit spiegeln sich immer auch Wesen und Seele der Puppenspieler. Denn die agieren in Betovs Inszenierungen nach dem Prinzip des interaktiven Spiels nicht im Verborgenen, sondern für den Zuschauer sichtbar als unverzichtbarer Bestandteil der Aufführung.

Regisseur Alexander Betov nennt seine Produktionen gemeinsam mit Sabine Sanz lieber Kindertheaterstücke als Puppentheater. Foto: Matthias Stutte

„Wenn man den Menschen hinter der Puppe sieht, ist das eine Bereicherung“, sagt Betov. Fasziniert von der Magie der Kunstform, strebt der erfahrene Künstler bis heute bei jeder Inszenierung nach neuen Ausdrucksfacetten. Vor zehn Jahren richtete Betov das Puppenspiel als Sparte für die kleinen Theaterbesucher ein. Zuvor hatte er den Generalintendanten Michael Grosse für seine Idee eines kleinen Puppentheaterangebots im Spielplan mit der Vorstellung „Der Drache will heiraten“ im TIN gewonnen. Betov führte Regie, entwarf Kostüme, Ausstattung und Bühnenbild und war einer von drei Schauspielern. Seitdem hat das Puppentheater das junge Publikum ab drei Jahren mit bisher sieben Produktionen in den Bann gezogen.

Wegen der Verbindung von Schauspiel und Puppenspiel nennt Betov seine Produktionen lieber Kindertheaterstücke als Puppentheater. Er erarbeitet die Stücke mit Sabine Sanz, Kollegin im Opernchor, der er ein besonderes Talent zum Texteschreiben bescheinigt. Zu den Favoriten der Zusammenarbeit zählt Betov die Aufführung nach Saint-Exupérys Buch „Der kleine Prinz“. Das Stück sei in seinem philosophischen Kern sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet, so der Opernchorsänger. Wenn auch das Puppentheater vorwiegend für Kinder und Familien gedacht ist, möchte Betov für die Gattung doch keine Altersgrenze ziehen. Er ist überzeugt, dass sich jedes Lebensalter vom Puppenspiel in den Bann ziehen lässt. So freut es ihn natürlich, dass inzwischen auch einige Erwachsene ohne Kinder zum Puppentheater kommen. Die achte Produktion wartet seit einem Jahr auf ihre Premiere. „2020 war alles komplizierter. Wir warten auf bessere Zeiten“, sagt der Künstler in der Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme des Theaterlebens, das für ihn vor allem mit Auftritten im Opernchor verbunden ist. Denn hauptberuflich ist Betov als Opernchorsänger engagiert.

Der aus Bulgarien stammende Künstler hat in seiner Heimat Schauspiel mit Puppenschauspiel studiert, dazu Gesang und Regie. 1985 wurde er als bester Nachwuchsschauspieler ausgezeichnet. 1991 kam er mit seiner Frau und zwei Kindern nach Deutschland und wurde als Tenor im Opernchor angenommen. Es habe sich ergeben, dass er in den Anfangsjahren als Schauspieler, später auch als Sänger und Regisseur viel Kindertheater gemacht und so diese Richtung gefunden habe, erzählt Betov. Als er und Sanz das gemeinsame Interesse am Kindertheater erkannten, begannen sie, Ende der 1990er Jahre auf privater Basis Gastspiele für Schulen und Gemeinden in Mönchengladbach und Umgebung zu geben. Seit 2003 erarbeiten beide eigene Produktionen. 2007 gründete Betov seine kleine Theateragentur ALKRITO.

Jede größere bulgarische Stadt habe ein Puppentheater, verweist Betov auf den besonderen Stellenwert des Genres in osteuropäischen Ländern. In Deutschland werde Puppentheater meistens mit Kasperletheater, Marionetten und Handpuppen verbunden. „Wenn man beides kennt, kann man kombinieren und noch bunter ausdrücken“, erzählt Betov in seiner Liebe zu vielfältigen Ausdrucksmitteln.

Er ist überzeugt, dass sich die Wahrnehmung ändert, wenn Schauspieler und Puppe im interaktiven Spiel zu sehen sind. Bei Puppen, die nur aus Kopf und Kleidungsstück bestehen, scheinen beide zu verschmelzen. „Wenn Kinder klein sind, sehen sie die Welt anders, und darauf muss man reagieren. Ich habe zwei Enkel, und die glauben, dass die Puppen leben“, sagt der dreifache Vater über die kindliche Empfänglichkeit für die Magie des Puppentheaters.