Natur und Umwelt in Mettmann : Kräuter-Workshop nach Büroschluss

Mettmann Im Fokus des Bestimmungsabends stehen heimische Wildkräuter, die essbar sind oder heilend wirken. Der Workshop mit Waldpädagogin findet Donnerstag statt.

Mettmann blüht auf: Im Kreisverkehr auf der Straße Mohrengarten in der Siedlung Löffelbeck sowie an der Ringstraße wurden die Blumenmischung „Mössinger Sommer“ ausgebracht – und die farbenfrohen Blumen blühen im Sommer. Auch die vielversprechende Mischung „Farbe im Grün“ wurde an der Straße Am Wiesengrund auf einer ausgesuchten Rasenfläche auf dem Friedhof Goethestraße sowie auf dem Baubetriebshof hinter dem Verwaltungsgebäude ausgebracht. Im vergangenen Jahr wurde außerdem mit der Waldpädagogin Astrid Walker eine etwa 2000 Quadratmeter große Wildblumenwiese auf dem Gelände des Friedhofs Lindenheide angelegt.