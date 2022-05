Erkrath : Kind stürzt nach Vollbremsung im Linienbus

Erkrath Die Polizei sucht nun nach dem Jugendlichen, der ohne sich umzuschauen über die Straße gelaufen war und den herannahenden Bus dadurch zu dem heftigen Bremsmanöver gezwungen hatte. Die Polizei will den genauen Unfallhergang klären.

(RP) Am Donnerstagnachmittag (19. Mai) ist bei einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem bislang unbekannten jugendlichen Fußgänger ein neun Jahre alter Junge in dem Bus verletzt worden. Der Bus der Linie 741 war gegen 13.40 Uhr auf der Kattendahler Straße in Richtung Fuhlrottstraße unterwegs, als an der Kreuzung Dörpfeldstraße nach Angaben des Busfahrers ein Jugendlicher auf die Straße lief, ohne sich vorher umzuschauen. Durch eine Vollbremsung habe ein Zusammenstoß mit dem Fußgänger verhindert werden können. Der habe „Sorry“ gesagt und sei davongelaufen. Durch die Vollbremsung kam ein neunjähriger Fahrgast zu Fall und stürzte auf seinen Arm. Die Polizei sucht nun zur Klärung des Unfallhergangs nach dem flüchtigen Jugendlichen. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, zirka 14 bis 16 Jahre alt, dunkelblonde Haare, trug ein schwarzes Oberteil, hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02104 9480-6450.