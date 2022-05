Nach zwei Jahren Corona : Schweinelauf ist zurück am Erbacher Berg

Hand in Hand liefen die Freundinnen Ylenia und Viviana bei der Schweinelauf-Variante in 2021 ihre Runden. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Die virtuelle Version war gestern – jetzt sind die Läufer in Wülfrath wieder „in echt“ und vor allem gemeinsam unterwegs. Der Lions Club als Veranstalter hofft, dass sich bis zum 26. Mai noch viele Teilnehmer anmelden.

Für die Läufer im Kreis Mettmann kehrt allmählich wieder Normalität ein. Jetzt können sich die Sportler auch auf den beliebten Schweinelauf in Wülfrath freuen. Dabei bietet der Lions Club Mettmann-Wülfrath als Veranstalter den Aktiven ganz unterschiedliche Möglichkeiten zur Bewegung. So geht der Hauptlauf über 12,1 Kilometer. Auf den ersten Blick eine krumme Zahl, doch die liegt in der Topographie der Strecke begründet. „Der Schweinelauf ist Teil des vom Kreis Mettmann veranstalteten Neanderland Cups. Dafür müssen die Läufe über zehn Kilometer Länge gehen“, erläutert Organisator Dieter Dersch. Damit ist die Minimalanforderung erfüllt.

Was macht den Hauptlauf aus? „Drei Viertel der Strecke sind sehr steil“, berichtet Dersch. Die im Vergleich zu 2019 leicht veränderte Strecke führt über den Silberberger Weg auf den Panorama-Radweg und wieder zurück – und die Steigungen haben es in sich. Das gilt nicht nur für die Läufer, sondern auch für die Nordic Walker. Für Einsteiger bietet sich daher die 5,3 Kilometer-Strecke an. Die ganz jungen Teilnehmer hingegen starten bei den Ferkelläufen, die über 400 oder 800 Meter durchs Stadion gehen. Für diese Läufe gibt es übrigens keine Zeitmessung. „Wir wollen die Kinder ans Laufen bringen, das ist das eigentliche Ziel“, betont Dersch mit Blick auf den Nachwuchs.

Info Wichtige Fakten auf einen Blick Tag 26. Mai (Himmelfahrt) ab 10.30 Uhr. Strecken 12,1 (Hauptlauf) oder 5,3 Kilometer (für Einsteiger); eine Stadionrunde für die Bambini (Jahrgänge 2013-2019); zwei Stadionrunden für die Ferkelläufer (Jahrgänge 2007-2012). Meldeschluss 25. Mai (online). www.schweinelauf.de

Vor Corona meldeten rund 700 Läufer und Walker für die Veranstaltung. „Im Moment sind die Leute noch etwas zurückhaltend, aber wir hoffen, dass sich noch viele anmelden, denn die Einnahmen sind für einen guten Zweck“, berichtet Dersch. In diesem Jahr geht der Erlös unter anderem an die Tafel für Wülfrath und an die Jugendarbeit der Bergischen Diakonie.

Aktuell stehen 157 Teilnehmer auf der Liste – da ist also noch viel Luft nach oben, doch mit steigenden Temperaturen und mehr Sonnenschein sowie sinkenden Corona-Zahlen steigt erfahrungsgemäß die Lust auf mehr Bewegung an der frischen Luft. Das hofft auch Dieter Dersch. Eine Kooperation mit Kitas und Schulen soll die 15. Auflage nach der zweijährigen virtuellen Phase während der Pandemie wieder zu einem Fest für die ganze Familie machen. „Die Leute können nicht nur wieder Sport machen, sondern auch miteinander reden“, betont Dersch.

Die ersten 480 Anmelder erhalten übrigens ein Schweinelauf 2022-Shirt. Alle Starter bekommen eine Medaille und die teilnehmenden Kinder dürfen als Erinnerung ihre Startnummer behalten. Bei Anmeldung bis zum 8. Mai beträgt das Startgeld für Erwachsene 15 Euro, danach steigt es auf 20 Euro und am Veranstaltungstag auf 23 Euro. Für Kinder kostet die Teilnahme vier Euro. Der Lions Club lädt ausdrücklich auch Geflüchtete aus der Ukraine zum Schweinelauf ein – kostenlos. Interessierte melden sich per E-Mail bei Dieter Dersch (dieter.dersch@t-online.de).