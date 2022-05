Tierische Bespaßung für Senioren und Kita-Kids : Hennen rennen in St. Elisabeth

Hennen rennen in St. Elisabeth

Mettmann Einen Betreuungsspaß besonderer Art erleben Senioren in St. Elisabeth: Zu Gast ist liebes Federvieh. Das emsige Treiben der gefiederten Zweibeiner erfreut auch die Kinder der Kita St. Lambertus.

Über außergewöhnlichen Besuch freuen sich die Bewohner in St. Elisabeth. Dort sind „Chicken on Tour“, also das liebe Federvieh, zu Gast. Die Hühner werden, wie Einrichtungsleiter Stefan Wigge berichtet, von den Betreuungskräften mit den Bewohnern und von Kindern der nahen Kita St. Lambertus versorgt – im Bild Elina und Eva mit Bewohner Holger Schote, der Huhn Emma hält. „Die Reaktion auf die Besuchshühner ist großartig“, freut sich Stefan Wigge. Bewohner sitzen oft vorm Gehege im Garten und kümmern sich. „Ich bin begeistert von dieser Aktion.“ Übrigens: Die Tiere sind nicht bloß fotogen, sie legen auch fleißig Eier. RP-Foto: teph