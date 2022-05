Benefizkonzert in Wülfrath : Mit Musik und Wimpel für den Frieden

Lea Pulst hat extra für die Aktion „Basteln für den Frieden“ eine Wimpel-Vorlage gestaltet. Möglichst viele solcher Wimpel sollen als eine lange Kette die Bühne beim Benefizkonzert zieren. Foto: Musikfreunde Wülfrath

Wülfrath Die Musikfreunde organisieren ein großes Benefizkonzert am 26. Juni auf dem Zeittunnelgelände. Eine Wimpelkette für den Frieden soll die Bühne zieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Grünwald

Es war an einem Dienstagabend, als die Musikfreunde sich zu ihrer wöchentlichen Probe trafen. Doch an diesem Abend war alles anders: Seit dem 24. Februar herrschte Krieg in der Ukraine und allen war klar: Es muss ein Zeichen gesetzt werden. Ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg. Und vor allen Dingen muss geholfen werden.

Die Akkordeonistin Monika Pink-Wallschlag hatte sofort die Idee, ein Benefizkonzert für den Frieden zu organisieren. Schnell hat sich ein Organisationsteam gebildet und in den zwei Vorsitzenden der Musikfreunde, Verena Lux und Gabriele Handke-Ergüden, sowie der Geschäftsführerin Lea Pulst wurden tatkräftige Mitstreiterinnen gefunden. Der Termin ist ebenfalls bereits fix: der 26. Juni. Auch das Spendenziel ist klar: die Ukrainehilfe der Bergischen Diakonie.

Info Ein buntes Zeichen für den Frieden Termin Benefizkonzert für Frieden in der Ukraine, 26. Juni, 14.30 bis 17.30 Uhr. Während des Konzerts werden Spenden für die Ukrainehilfe der Bergischen Diakonie gesammelt. Wimpel Wer einen Wimpel für den Frieden basteln möchte, kann ihn im DIN-A4-Format mit Pappe, Papier oder Stoffen gestalten. Dieser kann bis zum 22. Juni bei Monika Pink-Wallschlag, Düsseler Straße 17, abgeben werden.

Zunächst galt es, einen passenden Ort fürs Spendenevent zu finden. Die Anfrage beim Zeittunnel stieß auf offene Ohren. „Wir finden gut, dass das hier stattfindet“, erklärt Dr. Ulrich Becker, Vorsitzender der Genossenschaft Zeittunnel Wülfrath. „So können wir auch einen Beitrag für die Ukraine leisten.“ Die Genossenschaft stellt die Bühne kostenlos zur Verfügung. Außerdem sorgt sie für Kaffee und kühle Getränke. „Wir unterstützen das gerne“, betont Becker.

Einen Kuchenstand organisieren die Musikfreunde selbst. Von Matthias Freund, Vorsitzender der Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft (WüRG), kam die Zusage, dass die WüRG den Besuchern gegrillte Würstchen anbieten wird. Als Bürgermeister Rainer Ritsche von dem Konzept des Benefizkonzertes erfuhr, zeigte er sich sofort begeistert und übernahm die Schirmherrschaft, merkt Verena Lux an.

Auch das Programm für das Friedenskonzert stand schnell fest. Auftreten werden natürlich die Musikfreunde sowie ihre Bands „Nevermind“ und „Back and Fill“. „Beide Bands wurden vor etwa zehn Jahren gegründet“, erzählt Verena Lux. „Damals war das unsere Jugend.“ Inzwischen sind es junge Erwachsene, die sich mit den beiden Bands bereits einen Namen in Wülfrath gemacht haben. „Sie spielen viel Cover“, verrät sie, „aber auch selbst geschriebene Sachen“. Außerdem wird der befreundete Chor „Young Voices“ einen Gastauftritt haben. „Wir haben es so eingeteilt, dass alle etwa die gleiche Bühnenzeit haben“, erzählt Lux. Zum krönenden Abschluss des Benefizkonzertes wollen alle Musiker zusammen mit dem Publikum den John Lennon-Song „Imagine“ singen.

Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei. „Wir stellen an der Bühne Spendenboxen auf und gehen mit Spendenboxen durchs Publikum“, sagt Lux. Jeder kann geben, was er kann. „Alle sollen kommen, keiner soll ausgeschlossen sein“, betont die Vorsitzende.