Verkehr im Kreis Mettmann : Unfallflucht: Mit einem Bein im Gefängnis

An der Eichenstraße in Erkrath war offenbar eine Garage im Weg. Der Verursache des Schadens gab Gas und fuhr davon, ohne sich die Schäden in der Mauer zu kümmern. Foto: Kreispolizei Mettmann

Kreis Mettmann Mindestens zehn Mal pro Tag riskieren Autofahrer im Kreis Mettmann, dass aus einer Bagatelle ein Strafverfahren wird. Sie beschädigen fremdes Eigentum – und fahren weg. Dabei wird knapp jede zweite Unfallflucht aufgeklärt.

Ein Garagenhof an der Eichenstraße in Hochdahl Millrath: Dort hat am 14. Mai etwas Großes gewendet. Und zwar mit Schwung, wie die Polizei hinterher feststellte: „Die Wucht des Anpralls in einer Höhe zwischen 78 und 115 cm über Grund war dabei so groß, dass nicht nur der Putz abplatzte, sondern auch die Betonwand neben dem Garagentor in Teilen erheblich zerstört wurde.“ Mindestens 4000 Euro Schaden blieben zurück. Der Verursacher aber gab Gas – obwohl sein Fahrzeug ebenfalls beschädigt worden sein muss und der Rums deutlich spürbar war.