Seniorin bemerkt Schaden an ihrem Fahrzeug : Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht

Die Polizei sucht nun Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Wesel Eine 76-Jährige aus Wesel hatte am 5. Juli am Aaper Weg geparkt. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, fiel ihr ein Schaden an der linken Seite auf. Bei den Ermittlungen helfen könnte ein gefundenes Fahrzeugteil.

Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen, um eine Unfallflucht vom vergangenen Dienstag, 5. Juli, aufklären zu können. Eine 76-jährige Frau aus Wesel hatte an dem Tag gegen 10 Uhr ihren silberfarbenen Ford Focus C-Max am Fahrbahnrand des Aaper Weges abgestellt. Als sie später gegen 11.15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, hat sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite festgestellt. Wie hoch dieser Schaden ist, teilte die Polizei nicht mit.

Es gibt bereits Hinweise auf den Unfallfahrer, der sich nicht meldete. Auf dem Boden in unmittelbarer Nähe zur Fahrertür hat die 76-Jährige ein Fahrzeugteil vorgefunden, welches nicht von ihrem Fahrzeug stammt. Es handelt sich dabei um einen Rückstrahler der linken Fahrzeugseite. Laut Polizei stammt dieser von einem Renault Express. Rückstrahler dieser Art würden erst seit April 2021 eingebaut.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer 0281 1070 entgegen.

(RP)