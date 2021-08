Die Zahlen vom Sonntag : Inzidenz im Kreis Mettmann steigt weiter

Kreis Mettmann Das Gesundheitsamt meldet mehr Infizierte und mehr in Quarantäne.

Fallzahlen Basierend auf den bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag 467 Infizierte (72 mehr als Freitag; 759 in Quarantäne). Davon leben in Erkrath 50 (+3, 86 in Quarantäne), in Haan 26 (+1, 68 i.Q.), in Heiligenhaus 32 (+8, 41 i.Q.), in Hilden 62 (+3, 103 i.Q.), in Langenfeld 46 (+8, 71 i.Q.), in Mettmann 24 (-2, 38 i.Q.), in Monheim 76 (+17, 110 i.Q.), in Ratingen 54 (+5, 94 i.Q.), in Velbert 84 (+24, 129 i.Q.) und in Wülfrath 19 (+5, 10 i.Q.).