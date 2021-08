Erkrath-Unterfeldhaus : Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Sauna-Club

Erkrath Eine aus Südosteuropa stammende Prostituierte wurde mit einem gefälschten EU-Ausweis angetroffen. Es wurden ein Strafverfahren und ausländerrrechtliche Schritte eingeleitet.

(RP) In der Nacht von Freitag auf Samstag hat der Kreis Mettmann gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Erkrath den sogenannten Sauna-Club (Rotlicht-Etablissement) an der Heinrich-Hertz-Straße im Industriegebiet von Erkrath-Unterfeldhaus kontrolliert. Die Kreispolizeibehörde Mettmann leistete im Rahmen des Einsatzes Amtshilfe für das Ordnungs- und Ausländeramt des Kreises. Zudem waren mehrere Kräfte der Steuerfahndung an dem Kontrolleinsatz beteiligt.