Fußball : Generalprobe des VfB 03 Hilden gegen Oberliga-Rivalen

Der Hildener Oberligist spielt mit Pascal Weber gegen St. Tönis. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Ursprünglich wollten die Fußballer des VfB 03 ihre Generalprobe für den Meisterschaftsstart am 22. August bereits am Donnerstag gegen den Landesligisten Rather SV bestreiten, doch der sagte schon vor einer Woche ab.

Jetzt testen die Hildener am Sonntag (15.30 Uhr, Hoffeldstraße) gegen den Oberliga-Rivalen DJK Teutonia St. Tönis. Eine ungewöhnliche Begegnung kurz vor dem Beginn der Saison und zugleich ein echter Härtetest für die Mannschaft von Tim Schneider. In der Punkterunde treffen die beiden Teams allerdings erst am 20. März nächsten Jahres aufeinander.

(bs)