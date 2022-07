Blaulicht in Mettmann : 83-jähriger Düsseldorfer fuhr 17 Jahre lang ohne Führerschein

Polizei und ein Rettungswagen verfolgten einen 83-Jährigen, der vor einer Verkehrskontrolle floh. Der Mann hatte seine Fahrerlaubnis bereits vor 17 Jahren abgeben müssen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Mettmann Kontrollieren lassen wollte sich dieser Düsseldorfer (83) in Mettmann nicht. Stattdessen gab er am Montag Gas und versuchte zu fliehen. Kurz darauf landete er in einer Sackgasse und musste bekennen: „Ich habe gar keinen Führerschein.“

Von Dirk Neubauer

Die Polizei hat einen 83 Jahre alten Düsseldorfer ohne Führerschein erwischt. Den musste der Senior bereits vor 17 Jahren abgeben, teilte die Polizei mit. Einer Verkehrskontrolle versuchte sich der 83-Jährige zu entziehen, in dem er Gas gab und floh. Doch die Besatzung eines Rettungswagen verfolgte ihn bis in eine Sackgasse hinein.

Montag, 10.15 Uhr, in Höhe des Hauses Schwarzbachstraße 10 am Jubiläumsplatz in Mettmann. Autos dürfen hier nicht fahren, nur Rheinbahnbusse. Deshalb stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines grauen Kleinwagens und wollte ihn kontrollieren. Doch der Mann hinter dem Steuer gab Gas und fuhr nordwärts.