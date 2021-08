Wülfrath : Wein kaufen und damit den Flutopfern helfen

Verschlammte Weinflaschen werden als Flutwein verkauft. Foto: dpa/David Young

Wülfrath In den kommenden Wochen wird freitags und samstags in den Räumen der ehemaligen Metzgerei Schultheiß in der Fußgängerzone (am Kirchplatz) sogenannter Flutwein abgeben. Ziel ist es, dabei Spenden für die Flutopfer zu sammeln.

