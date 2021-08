Fußball : Neue Kreispokalrunde bietet auch zwei interessante Derbys

Ost-Trainer Bartek Pawliczek sieht sein Team beim Düsseldorfer SV 04 in der Außenseiterrolle. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

KREIS METTMANN Frühes Aus für die SpVg. 05/06. MSV empfängt den SV Nord, Rhenania den AC Italia. SSV Erkrath ist Favorit, SV Ost und FC Türkspor sind Außenseiter.

Einige hiesige Fußballklubs waren in den vergangenen Wochen noch an dem im letzten Jahr zunächst gestoppten Kreispokal 2020/21 beteiligt. Die Qualifikation für den Niederrheinpokal blieb ihnen indes verwehrt. Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf (Landesliga) und die beiden Bezirksligavertreter FC Büderich und Lohausener SV hatten am Ende die Nase vorne.

An diesem Wochenende steht nun die erste Pokalrunde 2021/22 im Terminkalender. B-Kreisligist SpVg. Hilden 05/06 trat bereits am Donnerstagabend beim klassenhöheren SV Oberbilk 09 Düsseldorf an. In der regulären Spielzeit (0:0) hielten die Süder die Partie noch ausgeglichen, zogen aber in der Verlängerung durch die Treffer von Niklas Hilpisch (92.) und Patrick Pitzer (99. – früher u.a. SV Hilden-Nord) mit 0:2 den Kürzeren.

In einem Nachbarschaftsduell treffen am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz Schützenstraße A-Kreisligist MSV Hilden und der SV Hilden-Nord aufeinander. Trotz des Ligaunterschieds – die Norder beendeten die vorzeitig abgebrochene Kreisliga B-Saison 20/21 als Tabellenzweiter – ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten.

„Das ist gegen ein Spitzenteam aus der Kreisliga B gleich ein Härtetest für unsere Mannschaft“, betont Mohamed Azmaa, Sportlicher Leiter des MSV. Nord-Coach Ismet „Isi“ Zabeli ergänzt: „Beide Teams kennen und respektieren sich. Wir sind zwar der klassentiefere Verein, wollen uns aber, gerade weil es ein Derby ist, teuer verkaufen und möglichst etwas mitnehmen.“

Bartek Pawliczek, der Coach des SV Hilden-Ost, sieht seine Mannschaft beim Ligarivalen DSV 04 eher als Außenseiter, wenngleich keineswegs chancenlos. Anstoß ist um 15.30 Uhr auf der Anlage am Wilhelm-Heinrich-Weg in Düsseldorf-Lierenfeld. „Ich denke, dass die mit uns auf den großen Naturrasenplatz gehen. Dass ist einerseits für unsere Spieler ungewohnt, aber dennoch eine tolle Sache“, so der Trainer.

Bereits um 14 Uhr wird am Sonntag die Partie zwischen dem SC Rhenania Hochdahl (Kreisliga A) und dem C-Kreisligisten AC Italia Hilden auf dem Sportplatz Grünstraße angepfiffen. Beide Klubs trennen zwei Klassen. Deshalb sieht Hochdahls neuer Trainer Julian Ramos Lucas seine Elf auch in der Favoritenrolle: „Selbst mit unserer immer noch dezimierten Mannschaft sollten wir in der Lage sein, die Partie zu gewinnen.“ Die Personalnot ist nicht mehr ganz so groß, sodass sich dem Coach in Sachen Aufstellung wieder mehr Alternativen bieten.

Der Papierform nach gilt auch der SSV Erkrath vor seinem Sonntag-Gastspiel (15 Uhr, Sportplatz Dreherstraße) beim Kreisliga C-Vertreter Post SV Düsseldorf als Favorit. Selbst ohne die fehlenden Jan Niklas Eickels (als Coach mit der U17 des Oberligisten TuRU 80 im Trainingslager), Max Schneider (Zerrung) und dem beruflich verhinderten Kapitän Sammy Heuer sollte die Elf von Chefcoach Denis Clausen diese Hürde nehmen.

Ein letztes Testspiel verloren die Erkrather am Donnerstagabend bei TuS Gerresheim mit 0:2 (0:1). Sascha Bechert (27.) und Henrik Raschl (77.) markierten die Treffer für den benachbarten Bezirksligisten.