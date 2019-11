Mettmann : St. Martin reitet wieder durch Innenstadt und Ortsteile

St. Martin und Heraldinnen wurden in Metzkausen bestaunt. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Die Anwohner werden gebeten, ihre Fenster festlich zu schmücken. Die Mantelteilung findet auf dem Markt statt.

(RP) Jetzt ist wieder Zeit für die traditionellen Martinszüge in Mettmann. Die drei Größten finden in der Innenstadt, in Metzkausen und Obschwarzbach statt.

Innenstadt Der Verein der Freunde des Martinszuges veranstaltet auch in diesem Jahr einen Martinszug durch die Innenstadt. Termin ist am heutigen Donnerstag, 7. November, um 17.30 Uhr. „Wir bitten alle Kinder und Erwachsene sich am Königshofplatz zu versammeln“, so die Ermunterung von Geschäftsführer Dirk Klotzky. Der Zug wird dieses Jahr von drei Musikkapellen begleitet. Wenn Sankt Martin mit seinen Herolden zu Pferd erscheint wird der Zug folgenden Weg nehmen: Königshofplatz, Am Königshof, dann links über die Mühlenstraße in die Freiheitsstraße, über die Neanderstraße bis in die Bismarckstraße, dann rechts in die Goethestraße, weiter rechts in die Düssedorfer Straße und rechts in die Oberstraße, weiter auf den Marktplatz Nach dem Vortrag der Martinsgeschichte auf dem Marktplatz, erfolgt die Mantelteilung und im Stadtgeschichtshaus werden Weckmänner an Kinder verteilt

„Unser Verein hatte im vergangen Jahr zwei Todesfälle von langjährigen, verdienten Mitgliedern zu beklagen, so dass die Organisation und Durchführung auf wenige Schultern verteilt ist.Trotzdem sind wir weiterhin bemüht, die Tradition der Martinszüge aufrecht zu erhalten. Wir sind jedoch dabei auf Spenden angewiesen, da wir nicht über Einkünfte verfügen“, berichtet Klotzky. Sponsoren und auch Helfer, die den Martinszug mit gestalten möchten, sind daher willkommen. Der Martinszugverein lädt alle Mettmanner Kinder ein, mit ihren Laternen am dem großen Umzug teilzunehmen. Anwohner des Zugsweges werden gebeten, ihre Fenster mit Lichtern zu dekorieren und so für eine heimelige Atmosphäre in der Stadt zu sorgen.

Metzkausen „Auf neuen, alten Wegen“ ist in diesem Jahr das Motto für die Veranstaltungen rund um den Martinstag. Gemeinsam mit den Grundschulen organisiert der Sankt-Martin-Verein Metzkausen bereits seit 1965 einen der größten Züge in der Region. Entsprechend ist der Zulauf. Am morgigen Freitag, 8. November, setzt sich der Zug um 17.30 Uhr an der Grundschule Spessartstraße in Bewegung, begleitet von zahlreichen Kapellen sowie mehreren Reitern. „Es wäre schön, wenn die Zugteilnehmer bei den Musikstücken der Kapellen kräftig mitsingen“, appelliert Desiree Bruver-Leske vom Martinsverein.