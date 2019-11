Fachhochschule der Wirtschaft : Dual studieren ist näher an der Wirtschaft

Kreis Mettmann Studenten der Fachhochschule der Wirtschaft arbeiten zugleich in einem Unternehmen – ein Riesenvorteil, wie Christoph Wiechert von der Hochschul-Karriereberatung betont.

„Der wird in den kommenden Jahren noch stark zunehmen“, ist Wiechert überzeugt. Er warnt junge Leute allerdings vor Luftschlössern bei der Studienwahl. Vielmehr kommt es darauf an, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Denn bei den Gesprächen mit den Firmen spürt er, wo die Reise hingeht, welche Anforderungen Unternehmen in Zukunft haben. Der 35-Jährige plädiert, dies vom ersten Semester an in den Blick zu nehmen, um keinen Praxisschock zu erleiden.

Was Rund 25 Unternehmen präsentieren an der Marie-Curie-Straße 6 in Mettmann ihre Ausbildungsangebote.

Der bleibt Absolventen der Mettmanner Wirtschafts-Fachhochschule in jedem Fall erspart. Im Unterschied zu einer staatlichen Universität, bei der sich die Frage, mit dem Gelernten in einem Unternehmen Fuß zu fassen, erst am Ende des Studiums stellt, gehört dies an der Dualen FHDW in Mettmann von Anfang an zum Profil: In jedem Semester wechseln sich drei Monate Theorie an der Hochschule und Praxis im Unternehmen ab. Für Wiechert ist dabei maßgeblich, dass Firmen und Studenten zueinander passen. Um dies auszuloten, sollten die jungen Leute mit möglichst vielen Unternehmen ins Gespräch kommen. Der FHDW-Tag der offenen Tür am 16. November wäre eine gute Gelegenheit.