Aktion in Mettmann : Benefizkonzert als musikalisches Dankeschön für Altenpfleger

Sabine Hausner von der Band „Wataga“ hat selbst einige Monate lang in der Pflege gearbeitet. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann (arue) Es ist doch ein etwas ungewöhnlicher Ort, den sich die Band Wataga für ihr Benefizkonzert am Freitag, 8. November, um 19 Uhr ausgesucht hat: An diesem Abend wird sich der Festsaal des Caritas-Altenstifts in einen Konzertsaal verwandeln.

Rund 100 Leute finden dort Platz. Statt eines Eintritts werden Spenden gesammelt, die den Mitarbeitenden des Caritas-Altenstifts als Wertschätzung ihrer täglichen Arbeit zugute kommen sollen.

In einer immer älter werdenden Gesellschaft geben sie im Altenstift jeden Tag ihr Bestes, um die zu versorgen. Und das nicht nur mit der nötigen Pflege, sondern auch mit Herzlichkeit und einem offenen Ohr für „ihre“ Bewohner und deren Gäste, sagt Einrichtungsleiterin Ilka Marschaleck. Da zu sein für ältere Menschen, sie zu pflegen und zu versorgen bedeutet auch, die Achtung vor dem Alter zu wahren. Der Dank der Bewohner ist ein wertvoller Lohn, doch die Arbeit fordert die Mitarbeitenden auch in vielfältiger Weise.

Von der Mehrfachbelastung weiß auch Sabine Hausner, die früher selbst einige Monate in der Pflege gearbeitet hat. „Es ist ein erfüllender Beruf, doch er fordert dich ganz. Der Schichtdienst ist eine Herausforderung für den Körper, deine Freundschaften und dein ganzes soziales Leben. Dazu kommt noch die seelische Belastung. Ständig mit Leid und dem Tod konfrontiert zu sein, erfordert psychische Höchstleistungen,“ sagt sie, die zugleich Sängerin der Band Wataga ist.

Doch im Caritas-Altenstift hat man nicht nur das Wohlergehen der Senioren, sondern auch das der Mitarbeiter im Blick. So hat Einrichtungsleiterin Ilka Marschaleck einen eigenen Raum eingerichtet, in dem sie eine kleine Auszeit vom turbulenten Pflegealltag nehmen können. Durch die Spendeneinnahmen sollen zukünftig dort auch kurze Massagen angeboten werden können. „Streicheleinheiten für Körper und Seele - Pflege pflegen“, so die Idee.

Wataga, das sind sieben Musiker aus ganz NRW, die die Freude an mitreißenden Grooves und Rhythmen vereint. Mit der klassischen Bandbesetzung Drums, Bass und Gitarre vermengen sich Percussion, Tenor- und Altsaxofon; Akzente setzen Akkordeon und Blues Harp. Die Sängerin der WATAGAs begeistert durch ihre musikalische Vielseitigkeit, immer wieder bereichert durch mehrstimmige Backings. Mit Spaß mischt die Band unbekümmert Stilrichtungen wie Funk, Rock, Soul, Latin und Jazz – ohne Regeln und frei von Genrezwängen. Diese Freiheit ermöglicht ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm von fetzig-groovigen über rockig-poppige bis hin zu smoothy-jazzigen Rhythmen.