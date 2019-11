Gesundheit : Patientenvortrag: Schmerz, lass‘ nach – was kann ich tun?

Cornelia von Laue-Jandt und Klaus-Peter Renckhoff informieren. Foto: Blazy, Achim (abz)

Vier Mediziner informieren beim Patientenvortrag am 14. November in der Fachklinik 360° an der Rosenstraße in Ratingen.

(RP) Die Patientenvorträge zur Arbeit des Schmerzzentrums an der Fachklinik 360° und zu den Abläufen der Schmerztherapie erfreuen sich in Ratingen großer Beliebtheit. Wenn am 14. November der nächste Termin stattfindet, wird das Thema sogar noch um zwei Aspekte erweitert. Genauer vorgestellt werden dann nicht nur die Arbeit des Schmerzzentrums und die Möglichkeiten der Multimodalen Schmerztherapie, thematisiert werden außerdem die Schmerztherapie aus dem alternativen Bereich und der Zusammenhang zwischen Psyche und Schmerz.

Vier Mediziner werden beim Patientenvortrag mit dem Titel „Schmerz, lass‘ nach – was kann ich tun?“ informieren. Vom Schmerzzentrum der Fachklinik 360° sind dies Klaus Renckhoff, der Chefarzt des Schmerzzentrums, Dr. Cornelia von Laue-Jandt, die das Department Spezielle Schmerztherapie leitet, und Dr. Susanne Milles-Thieme, Leitende Oberärztin im Department Spezielle Schmerztherapie. Hinzu kommt Karolina Friese, die Psychologische Psychotherapeutin und Psychologin von der Psychotherapiepraxis Düsseldorf.

Der Schmerz ist ein Warnsignal und weist darauf hin, dass mit unserem Körper etwas nicht stimmt. Wenn sich allerdings der Schmerz verselbstständigt, verliert er diese wichtige Leit- und Warnfunktion. Mit dem Schmerzzentrum hat die Ratinger Fachklinik 360° eine Abteilung, deren Fokus auf der Abklärung und Behandlung sowohl akuter, also einmaliger, als auch chronischer (dauerhafter oder ständig wiederkehrender) Schmerzen liegt.

Damit Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen schnell und nachhaltig behandelt werden können, arbeitet das Schmerzzentrum mit mikrotherapeutischen Ansätzen und speziellen Verfahren der Schmerztherapie. Zudem arbeiten unterschiedliche Fachdisziplinen mit ihren verschiedenen Ansätzen gleichzeitig und gemeinsam an der Genesung der Patienten.