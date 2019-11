Mettmann : Mettmannerin wurde überfallen und ausgeraubt

Mettmann (hup) Am Dienstagabend ist eine 47-jährige Mettmannerin Opfer einer Raubstraftat geworden. Die Frau war gegen 22 Uhr auf dem Heimweg von ihrer Arbeit, als sie von der S-Bahnhaltestelle Mettmann-Zentrum über die Brücker Straße in Richtung Talstraße ging.

Laut um Hilfe rufend versuchte die Frau, ihre Handtasche festzuhalten. Allerdings zerrten die beiden Täter laut Polizeibericht derart fest an der Tasche, dass der Henkel riss. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute zurück in Richtung Brücker Straße. Zwei in einem naheliegenden Kiosk zufällig anwesende Zeugen hörten die Hilferufe der 47-Jährigen und verfolgten unmittelbar die flüchtigen Räuber, allerdings ohne Erfolg.