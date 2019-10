Mettmann : Martinszug zieht mit Laternen durch die Innenstadt

Mettmann Nach dem Umzug durch die Stadt wird außerdem die Martinsgeschichte vorgelesen und der Mantel geteilt.

(des) Der Verein der Freunde des Martinszuges veranstaltet am Donnerstag, 7. November, einen Martinszug durch die Innenstadt. Er startet um 17.30 Uhr. Die Veranstalter bitten alle Kinder und Erwachsene, sich am Königshofplatz zu versammeln. Der Zug wird von drei Musikkapellen begleitet. Er nimmt folgenden Weg: Königshofplatz - Am Königshof – links über die Mühlenstraße in die Freiheitsstraße – Neanderstraße – Bismarckstraße – dann rechts in die Goethestraße – rechts in die Düsseldorfer Straße und rechts in die Oberstraße weiter auf den Marktplatz. Anwohner des Umzugsweges werden gebeten, die Fenster mit Lichtern zu dekorieren. Nach dem Vortrag der Martinsgeschichte auf dem Marktplatz erfolgt die Mantelteilung und im Stadtgeschichtshaus werden Weckmänner an Kinder verteilt.