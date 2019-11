Mettmann/Wülfrath : Lions verkaufen Adventskalender zugunsten kranker Kinder

Mettmann/Wülfrath Die Kunstgruppe ist schon ganz aufgeregt, denn an diesem Vormittag kommt besonderer Besuch in die Katholische Grundschule Neanderstraße: eine Delegation des Lions Club Mettmann-Wülfrath. Die Herren haben den neuen Adventskalender dabei, der von den Kindern der Kunstgruppe gestaltet wurde.

Schön ist nicht nur ihr Bild, sondern auch der wohltätige Zweck des Kalenders. Denn auch in diesem Jahr gehen die Einnahmen an die Kinderhospizarbeit in Mettmann und Wülfrath. „Das ist jetzt der achte Kalender“, berichtet Präsident Reinhard Kliss. Seit der ersten Kalender-Aktion konnte der Club 99.000 Euro an die Hospizarbeit spenden, allein 15.000 Euro im vergangenen Jahr.