Willkommen in Mettmann : Rund 200 Geflüchtete aus der Ukraine in Mettmann

Mettmann Sozialdezernent Marko Sucic ist beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Bürger und hofft auf eine geordnete Zuweisung der Ankommenden durch Bundes- und Landesbehörden.

Bereits vor der aktuellen Not der Geflüchteten aus der Ukraine waren die Plätze in den städtischen Unterkünften in Mettmann nahezu komplett belegt (wir berichteten). Zwar haben zahlreiche der dort seit Jahren lebenden Menschen mittlerweile einen anerkannten Aufenthaltsstatus und dürften in eine eigene Wohnung umziehen. Doch es ist schwer, in Mettmann bezahlbaren Wohnraum zu finden. So bleiben die Menschen notgedrungen in den städtischen Unterkünftigen und zahlen Miete an die Stadt.