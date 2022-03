Hilfe bündeln : Info-Veranstaltung zu Flüchtlingen aus der Ukraine

Mit Sachspenden oder auch mit Wohnraum wollen viele Menschen in Kevelaer den Geflüchteten aus der Ukraine helfen. Foto: dpa/Robert Michael

Kevelaer Der Runde Tisch lädt alle Menschen, die helfen wollen, aber auch Geflüchtete, die Fragen haben, in die evangelische Kirche ein. Geplant ist auch ein Begrüßungspaket.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Viele Menschen möchten den Geflüchteten aus der Ukraine helfen – mit Sachspenden oder auch mit Wohnraum. Um Fragen und auch Angebot und Nachfrage zu bündeln, lädt der Runde Tisch für Flüchtlinge in Kevelaer am Mittwoch, 23. März, zu einer Informationsveranstaltung in die evangelische Kirche, Brunnenstraße 70, in Kevelaer ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Eingeladen sind alle Menschen, die helfen wollen, aber auch Geflüchtete, die Fragen haben. Fragen gibt es einige zu klären, ist Norbert Baumann überzeugt. Als Vorsitzender des Schulausschusses sucht der SPD-Politiker den Kontakt zur Verwaltung bezüglich Schulfragen. Aber sicher gebe es auch viele Privatleute, die wissen möchten, wie es ist, wenn sie Flüchtlinge aufnehmen, ob es etwa einen Zuschuss zu den Heizkosten gibt. Alle Fragen, die sich rund um die Aufnahme von Flüchtlingen ergeben, können vorab per Mail an die Mitglieder des Runden Tisches für Flüchtlinge gestellt werden: info@rtf-kevelaer.de. Vielleicht könne bereits Mittwoch schon einiges geklärt werden, denn die ersten rund 50 Menschen aus der Ukraine sind bereits in der Wallfahrtsstadt angekommen.

Wichtig wäre für die Menschen zum Beispiel zu wissen, wie es mit den Angeboten der Kindertagesbetreuung aussieht, da vor allem Frauen mit Kindern aus der Ukraine geflüchtet sind, sagt Pfarrerin Karin Dembek.

Der Runde Tisch für Flüchtlinge in Kevelaer möchte gemeinsam mit Sponsoren auch wieder ein Begrüßungspaket auf den Weg bringen, erklärt dessen Vorsitzender, Ulrich Hünerbein-Ahlers. Es soll eine Art Erstversorgung für die Frauen und Kinder sein und unter anderem Hygieneartikel als auch Kuscheltiere enthalten.