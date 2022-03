Krieg in Osteuropa : Bundesinnenministerium startet Onlineportal für Flüchtlinge

Krieg in Osteuropa

Ukrainische Flüchtlinge am Hauptbahnhof in München. Foto: dpa/Matthias Balk

Berlin Die Webseite www.Germany4Ukraine.de soll eine „sichere Anlaufstelle“ für Menschen sein, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland fliehen.

Das Bundesinnenministerium will mit einem neuen Onlineportal die Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine verbessern. Die Internetseite www.Germany4Ukraine.de solle "eine vertrauenswürdige, sichere, digitale Anlaufstelle mit den wichtigsten ersten Infos nach ihrer Ankunft in Deutschland" sein, teilte das Ministerium am Donnerstag zum Start des Portals mit. Die Informationen sind auf Ukrainisch, Russisch, Englisch und Deutsch verfügbar.