Handball, Verbandsliga : ME-Sport-Handballerinnen sind stark dezimiert

Mettmann Im Kampf um den Klassenerhalt der Verbandsliga empfangen die Handballerinnen von Mettmann-Sport den LTV Wuppertal, dessen starke Formkurve zuletzt eine Delle aufwies. Aber die Gastgeberinnen haben personelle Sorgen.

Am Samstag um 15.30 Uhr treffen die Mettmannerinnen in der Sporthalle Herrenhaus auf den LTV Wuppertal und bekleiden nur die Außenseiterrolle. Die Wuppertalerinnen spielen eine starke Saison, belegen den sechsten Tabellenplatz und können nicht zuletzt aufgrund ihrer starken Offensive durchaus Richtung Tabellenplatz drei schielen. Trotz der starken Saisonleistung kamen die Gäste allerdings zuletzt nicht über ein Remis gegen den SV Wipperfürth hinaus, verloren gegen den starken Niederbergischen HC und zogen überraschend auch gegen die zweite Mannschaft von TD Lank in der Vorwoche in eigener Halle den Kürzeren.