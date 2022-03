Unfall in Erkrath: Zwei Kinder in Hochdahl leicht verletzt.

Erkrath Sie sind drei und sechs Jahre alt und benutzten den Fußgängerüberweg. Zeigte die Fußgängerampel Grün? Das versucht die Polizei nun herauszufinden und sucht nach Unfallzeugen.

Zwei Kinder – drei und sechs Jahre alt – sind laut Polizeibericht am Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, von einem Auto angefahren worden. Unfallort war ein Fußgängerüberweg mit Ampel an der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl. Die Kinder wurden laut Polizeibericht leicht verletzt und konnten das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Den bisherigen Stand ihrer Ermittlungen fasst die Kreispolizei Mettmann so zusammen: Gegen 7.30 Uhr befuhr eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda Octavia die Hauptstraße in Erkrath-Hochdahl. Sie kam aus Richtung der Professor-Sudhoff-Straße. In Höhe des S-Bahnhofes Erkrath-Hochdahl habe die Autofahrerin zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren missachtet. Diese kamen vom S-Bahnhof und wollten die Hauptstraße überqueren. Dazu nutzten sie den Fußgängerüberweg, der durch eine Ampel gesichert ist. An dieser können Fußgänger eine Taste drücken, um grünes Licht zu bekommen.