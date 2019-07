Erste Hilfe lernen in Mettmann : Rotes Kreuz bietet neue Kurse an

Mettmann Zwei Basiskurse sind für den August geplant.

(arue) Das DRK in Mettmann bietet über das ganze Jahr verteilt Rotkreuzkurse an. So gibt es in den Sommerferien zwei Erste Hilfe Basiskurse: Der erste ist am 10. August – Achtung Terminverschiebung: das alte und nicht mehr aktuelle Datum war der 3. August – und der nächste am 31. August. Zu beiden Kursen sind noch ausreichend Plätze vorhanden. Alle Kurse laufen in der Hammerstraße 24 in Mettmann. Der Beginn ist um 9 Uhr, das Ende gegen 17.15 Uhr.