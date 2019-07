Auch für Mettmann und Wülfrath erhältlich : Ratgeber gibt Tipps für gesundes Essen von Kindern

Viele Kinder lassen sich nicht dazu überreden, gesundes Gemüse zu essen. Warum, auch das will der Ratgeber erklären. Foto: dpa/Tobias Hase

Mettmann Kinder zum Essen zu animieren, das ist manchmal sehr anstrengend. Ein Ratgeber gibt dazu wertvolle Tipps.

(arue) Immer nur Chicken-Nuggets, Spaghetti mit Tomatensoße oder Schnitzel mit Pommes? Die auch für Mettmann und Wülfrath zuständige Verbraucherzentrale in Velbert macht auf einen Ratgeber aufmerksam, den sie ab sofort für 12,90 Euro verkauft. Sein Titel lautet „Mit Kindern essen – Gemeinsam genießen in der Familienküche“. Das 224 Seiten umfassende Buch beschreibt, welche kindlichen Bedürfnisse das Essverhalten steuern, und erläutert, worauf die Eltern Einfluss nehmen können. Es gibt Tipps, was, wie viel und wann die Kleinen essen sollten, und gibt Empfehlungen für eine vollwertige Ernährung. Der anschließende Praxisteil bietet mehr als 120 vegetarische Rezepte.