Skate-Contest in Mettmann : Skater lieben den Zusammenhalt

Mettmann Beim Contest im Stadtwald blieben die Skater weitgehend unter sich. Man kennt und schätzt sich: „Wir sind eine große Familie“, sagen die Skater.

Der auf den ersten Blick so unscheinbare Junge mit den kurzen braunen Haaren, T-Shirt und kurzer Hose haut selbst die erfahrensten Skater von den Socken: Beim Contest auf der Anlage im Stadtwald zeigt der 15-Jährige in den vorgegebenen 60 Sekunden 360er Flips und Back Slides vom Allerfeinsten. Kein Trick geht schief, ein absoluter souveräner Run vor den Augen der älteren Skater.

Wie Graffiti-Künstler haben außerdem während des Skate-Contests die „Wall Of Fame“ an der Anlage mit Graffiti gestaltet.

Und dann beginnt es wie aus dem Nichts plötzlich zu regnen. Die Skater schnappen sich ihre Boards, rennen unter die aufgestellten Zeltpavillons – Nässe schadet vor allem den Kugellagern. Daher ist jetzt auch Zwangspause angesagt. Obwohl der Regenguss schnell vorbei ist, muss jetzt gewartet werden, bis die Bahn wieder vollständig getrocknet ist. „Konkurrenzgedanken haben wir gar nicht“, erzählt Mike und nimmt einen Schluck Energydrink. Mit 38 gehört er zu den Älteren der Szene. „Wir verstehen uns als eine große Familie. Viele von uns kennen sich von Contests oder den großen Anlagen, etwa in Mönchengladbach. Wenn sich so was wie Neid entwickeln würde, würden wir den eher konstruktiv nutzen, nach dem Motto, das möchte ich auch können, das übe ich auch mal.“

Die Jungs können ein Lied davon singen, Andreas hat mehrere Kreuzbandrisse hinter sich, ein anderer zeigt eine lange Narbe am Arm. „Mehrfachbruch, da hat man mir eine Stahlschiene eingesetzt.“ Dann grinst er. „Umso besser, ist ein guter Armschutz.“ Denn trotz Verletzungen denkt keiner von ihnen daran, das Skaten aufzugeben. „Auf gar keinen Fall. Skaten ist mehr als sportliche Betätigung, da ist man unter Gleichgesinnten und egal, in welcher Stadt man auf eine Anlage kommt, man wird immer sofort und ganz selbstverständlich integriert“, weiß Andreas und schaut hoch Richtung Himmel. „Ich denke, wir können gleich weitermachen, bleibt wohl trocken und die Bahn ist fast wieder befahrbar.“

Seit vielen Jahren veranstaltet die Jugendförderung der Stadt den Skater-Contest, Jahr für Jahr rührt Sven Spierling-Meine ordentlich die Werbetrommel. Auch in diesem Jahr haben sich 30 Teilnehmer angemeldet. Allerdings sind nur elf erschienen. „Ich denke mal, dass es an dem vorausgesagten unbeständigen Wetter liegt“, mutmaßt der städtische Mitarbeiter, der selbst früher Skater war.

Er entscheidet dann auch, dass der Contest nun fortgeführt werden kann. Es gibt nur eine einzige Kategorie, in der alle gegen alle antreten, Amateur gegen Profi, Jung gegen älter. „Es ist unsere Aufgabe, die Verhältnismäßigkeit zu erkennen und zu bewerten, also wie gut ist jemand in Bezug auf das, was er im Rahmen seiner Erfahrung können könnte“, erklärt ein Jurymitglied und schaut dann den 15-Jährigen Antoni augenzwinkernd an. „Wenn man dich zum Beispiel nimmt, das war schon ne echt unfassbar gute Nummer, die du abgeliefert hast.“