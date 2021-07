Nach der Starkregen-Katastrophe : DRK hilft bei der Annahme von Großspenden

Unzählige Sachspenden für die Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe werden aktuell im 10.000 Quadratmeter großen Logistikzentrum in Zülpich im Kreis Euskirchen sortiert und für die Verteilung vorbereitet. Foto: Thomas Engel

Rhein-Berg Hochwasserhilfe – auch das DRK des Rheinisch-Bergischen Kreises ist vor Ort, um das Logistikzentrum in Zülpich einzurichten. 23 ehrenamtliche Helfer waren vor Ort im Einsatz, um Sachspenden entgegenzunehmen.

Jetzt geht es um schnelle Hilfe: Damit die dringend benötigten Groß- und Unternehmensspenden für die Betroffenen der Flutkatastrophe an einem zentralen Ort angenommen und später in alle Regionen verteilt werden können, haben die Landesverbände Nordrhein und Rheinland-Pfalz des Deutschen Roten Kreuzes in Zülpich im Kreis Euskirchen ein mehr als 10.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum eingerichtet. Über das neu errichtete und vollständig erschlossene Objekt der Fiege Healthcare Logistics werden große Sachspenden und aus Fluthilfemitteln in zentralen Programmen beschaffte Güter erfasst, angenommen, aufbereitet und eingelagert, bis sie verteilt werden. Für Behörden, Hilfsorganisationen, Institutionen und Einrichtungen, die in den betroffenen Regionen liegen, werden die Warenbestände nach Meldung des Bedarfs zur Abholung bereitgestellt und verladen, berichtet Svenja Kayser vom DRK-Kreisverband Rhein-Berg.

„Wir werden die koordinierte und an dem Maß der Not orientierte Bereitstellung benötigter Güter – von Waschmaschinen über Möbel bis hin zu Hygienebedarf – zunächst für drei bis sechs Monate sicherstellen“, sagt Hartmut Krabs-Höhler, Vorstandsvorsitzender des DRK-Landesverbandes. „Wir arbeiten mit einem hauptamtlichen Personalstamm und mehreren Bundesfreiwilligen im Bevölkerungsschutz. Personalbedarfsspitzen werden durch ehrenamtliche Kräfte der umliegenden DRK-Gliederungen und durch strukturiert eingebundene Spontanhelfende abgedeckt.“

Insgesamt 23 Mitarbeiter des DRK Rhein-Berg reisten nach Zülpich, um beim Einrichten des Logistikzentrums zu helfen. Foto: Thomas Engel

Info Deutsches Rotes Kreuz bittet um Spenden Spenden Die Annahme von Großspenden und Unternehmensspenden wird zunächst durch den Einsatzstab des Landesverbandes Nordrhein des Deutschen Roten Kreuzes gesteuert, der ab sofort unter Tel. 0211 3104328 oder über Fax unter 0211 3104327 erreichbar ist. Soforthilfe Das DRK bittet außerdem um Geldspenden, um die Menschen in den betroffenen Regionen zu unterstützen. Nach der akuten Soforthilfephase soll den Betroffenen umfassende Unterstützung beim Wiederaufbau zuteil werden, heißt es vom DRK, da viele Schäden und Verluste nicht durch Versicherungen abgedeckt sind. Unter dem Stichwort Hochwasser können Interessierte spenden. IBAN: DE63370205000005023307,

BIC: BFSWDE33XXX Formular Ein Online-Spendenformular findet sich unter www.drk.de/hochwasser auf der Webseite des DRK.

Auch aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis waren am Wochenende 23 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des DRK vor Ort im Einsatz, um die Sachspenden entgegenzunehmen. Ziel war es, die Güter zu sichten und in Kategorien zu sortieren. Insbesondere dringend benötigte Lebensmittel, Getränke, Tiernahrung und Hygieneartikel sollten schnell zur weiteren Ausgabe aufbereitet werden. Auch die Kleidung musste sortiert werden, um sie schneller verteilen zu können. Jetzt werden die Spenden über die Bürgerzentren in den betroffenen Städten in den verschiedenen Regionen geliefert, die von der Hochwasser-Katastrophe betroffen waren. Auch dabei werden Mitarbeitende des DRK aus Rhein-Berg unterstützen, sagt Svenja Kayser.

Dass der Standort für das Logistikzentrum in Zülpich im Kreis Euskirchen liegt, habe einen guten Grund. Der Ort ist nach Angaben des DRK gut zu erreichen und liege nah an den Ballungszentren des Rheinlandes. Dadurch biete Zülpich kurze Transportwege in die am meisten betroffenen Regionen. Das Logistikzentrum wird mit Mitteln des DRK finanziell unterstützt.

Nach dem Unwetter- und Starkregenereignis „Bernd“ befinden sich in Nordrhein-Westfalen und im benachbarten Rheinland-Pfalz immer noch mehr als 3000 Helferinnen und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes im Dauereinsatz, um den betroffenen Menschen zu helfen. In vielen Orten werden weiter Menschen betreut und versorgt, die ihre Wohnungen und Häuser verlassen mussten.