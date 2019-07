Infoveranstaltung in Mettmann : Polizei informiert über Karriere-Chancen

Mettmann Hauptkommissarin Nicole Rehmann steht für Fragen und Antworten bereit.

(arue) Die Einstellungsberaterin der Kreispolizeibehörde Mettmann, Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, lädt für Mittwoch zu ihrer „Info-Runde" für den Einstieg in den Polizeiberuf ein. Los geht es um 17 Uhr im Dienstgebäude der Kreispolizeibehörde Mettmann am Adalbert-Bach-Platz 1 in Mettmann. Eine Anmeldung ist nicht nötig, es reicht, sich kurz vor Beginn am Besuchereingang zu melden. Bewerbungen für den Berufseinstieg bei der Polizei im Land NRW sind inzwischen ganzjährig und auch schon für spätere Einstellungsjahrgänge möglich. Bewerbungen für eine Einstellung im Jahr 2020 müssen spätestens bis zum 8. Oktober dieses Jahres eingegangen sein.