Fußball : VfB-Zweite sagt Turnierteilnahme ab

Hilden Das Hildener Bezirksliga-Team muss seine Vorbereitung angesichts der massiven personellen Probleme neu ausrichten. Trainer Tim Schneider sieht noch viele Defizite – und warnt vor einem schwierigen Start in die Fußball-Saison.

Gegen den ASV brachte Niklas Strunz die Hildener in der 25. Minute auf Zuspiel von Giovanni Spinella (der Zugang vom VfB Solingen ist auch für den Oberligakader vorgesehen) in Führung. Vier Minuten vor der Pause glichen die Gäste durch Alan Kalongi aus. Ähnlich wie beim 1:1 packten die Gastgeber auch beim 1:2 (47.) durch Alphonso Manata nicht energisch zu, ließen dem Gegner zu viel Freiraum. Der Ausgleich nach einer Stunde ging auf das Konto von Marco Tassone, dem der zweite externe Zugang, Sven Canaki, aufgelegt hatte. Der 20-jährige Offensivspieler kehrte nach einem halbjährigen Gastspiel beim FSV Vohwinkel bereits Anfang Januar wieder zu seinem Stammverein zurück.

Der Siegtreffer (86.) ging dann auf das Konto von Strunz auf Vorarbeit von Tassone. Wuppertals Christopher Krüger bugsierte das Spielgerät bei seinem misslungenen Abwehrversuch endgültig über die Torlinie. „Der wäre ohnehin drin gewesen. Dennoch kann der Sieg nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in den kommenden drei Wochen bis zum ersten Punktspiel noch viel Arbeit haben“, schlussfolgerte Tim Schneider. Aufgrund des angespannten personellen Lage sagte der Coach die Turnierteilnahme am kommenden Wochenende beim A-Kreisligisten TSV Urdenbach ab, sorgte aber mit dem ASV Wuppertal, der wohl einspringt, für entsprechenden Ersatz. Stattdessen hat der Trainer am Freitagabend und Sonntagmittag zwei weitere Übungseinheiten angesetzt, bevor dann am 4. August (Anstoß 15 Uhr) beim ASV Mettmann das nächste Vorbereitungsspiel absolviert werden soll.