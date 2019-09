Einsatz in Mettmann : Psychisch Kranker will an Tankstelle Benzin anzünden

Psychisch Kranker will an Tankstelle Benzin anzünden

An der Adlerstraße in Mettmann beendeten die Beamten die Flucht. Bei einer Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Foto: Jochen Tack

Mettmann Nach einer riskanten Verfolgung stellte die Polizei den 36-Jährigen an der Adlerstraße.

Mettmann (arue) Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen einen offensichtlich psychisch erkrankten Mann fest genommen. Der 36-jährige Heiligenhauser hatte Benzin auf dem Gelände einer Tankstelle an der Düsseldorfer Straße in Mettmann angezündet und war dann in waghalsigen Manövern durch die Stadt gefahren, bis Polizeibeamte ihn anhalten konnten. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.