Fußball : Aufsteiger SV Ost verliert auch das dritte Spiel

SC Unterbach feiert den nächsten Sieg. Abwehr des SSV Erkrath hält nicht dicht. MSV Hilden trotzt dem DSV 04 einen Punkt ab.

Die Führung durch Daniel Mion (22.) glich Gerresheim noch vor der Pause aus. Tobias Schössler, dem Edon Subasic per Hacke auflegte (54.) und Sven Gehrmann per Kopfball nach der Ecke von Nuri Gülmez (81.) stellten die Weichen auf Sieg, ehe dem Ex-Unterbacher Kevin Eßer noch der Anschluss (88.) gelang. „Aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit ist unser Sieg völlig verdient“, so Spanihel.