„Nermins Garten“ in Mettmann stellt sich vor : Bei diesem Projekt ist jeder sein eigener Landwirt

Mettmann Frisches Gemüse vom selbst bearbeiteten Acker, das bietet die Solidarische Landwirtschaft. Sie stellte sich jetzt bei einem Aktionstag vor.

In der Hütte stehen Kisten mit erntefrischem Gemüse. Glänzende Paprika, saftig grüne Gurken, knackiger Salat, zarte Zucchini und verschiedene Sorten Kartoffeln machen Appetit. Gewachsen sind die Früchte in den offenen Gewächshäusern oder auf dem Feld des Bioland-Hofes „Nermins Garten“: Anlässlich des landesweit ausgerufenen Aktionstages Ökolandbau hat am Sonntag auch Nermin Ischebeck auf ihren Hof eingeladen, um ihre Arbeit zu präsentieren.

„Ich habe den Betrieb im Oktober 2014 gegründet“, erzählt sie. Insgesamt bewirtschaftet sie 3,5 Hektar Land. Sie baut Gemüse an, mit dem sie das Landgut Höhne beliefert. Außerdem hat sie Selbsterntegärten angelegt. „Ich besäe einen Acker und teile ihn in Parzellen.“ Diese Parzellen werden von Anfang Mai bis Ende November verpachtet. Die Pächter kümmern sich um ihr Gemüse und ernten auch die Früchte ihrer Arbeit. Unterstützt werden sie von der erfahrenen Bäuerin. „Das ist wie ein Langzeitworkshop“, meint sie lachend.

Inzwischen gibt es in Deutschland rund 150 SoLaWis. Johanna Geuer ist ebenfalls überzeugtes SoLaWi-Mitglied: „Das Gemüse schmeckt ganz anders als das aus dem Supermarkt“, schwärmt sie. Zu festen Zeiten kommen die Mitglieder und holen sich ihr Obst und Gemüse ab. Alles sei erntefrisch, die Lieferwege sind kurz. Die Solidarische Landwirtschaft sehen daher viele, die hier mitmachen, als Vorreiter in Sachen biologische Lebensmittel in Mettmann an.