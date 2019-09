Fußball : VfB-Zweite gibt nach der Pause den Ton an

Hilden Die Hildener Fußballer entscheiden das Bezirksliga-Derby gegen den HSV Langenfeld für sich. Giovanni Spinella glänzt beim 3:1-Erfolg als zweifacher Torschütze. Das Team von Tim Schneider steht jetzt auf dem dritten Tabellenplatz.

In den ersten 45 Minuten noch über weite Strecken ideenlos und ohne Durchschlagskraft, nahmen die Platzherren nach Wiederbeginn das Heft nach und nach in die Hand. Zunächst hatte der HSV noch zwei gute Szenen. Patrick Becker schoss über das Gehäuse von Keeper Hirt (50.), der unmittelbar danach gegen Schnadt rettete. Fünf Minuten nach seiner Einwechselung prüfte Hildens Giovanni Spinella erstmals Cyrys, um den Torsteher dann in der 65. Minute mit einem genau getimten Freistoß aus knapp 20 Metern zu überlisten. „Der hat natürlich genau gepasst. Beim zweiten Tor kam das Zuspiel von Niklas perfekt zu mir. Nach meinem Urlaub war das ein klasse Einstand. Viel wichtiger war aber der Sieg und dass wir nach dem Rückstand zurückgekommen sind“, sagte hinterher der Doppel-Torschütze.

In der 75. Minute sorgte Spinella auf Zuspiel von Niklas Strunz auch für den Enstand. Marco Tassone hatte nach der nur unzureichend abgewehrten Hereingabe des umtriebigen Tim Tiefenthal den Spieß zwischenzeitlich (68.) herum gedreht. Ganz zum Schluss rettete Langenfelds Salvatore Grillo in höchster Not vor dem einschussbereiten Strunz. Erneut hieß der Flankengeber Tiefenthal, der gemeinsam mit Nils Piotraschke in den ersten 20, 25 Minuten der zweiten Hälfte auf der rechten Seite richtig Betrieb machte. Stichwort zweite Spielhälfte. HSV‑Coach Daniel Cartus sagte dazu: „Nach der starken ersten Halbzeit, in der wir die Führung auch hätten ausbauen können, waren wir nach der Pause nicht mehr gut organisiert, ließen den Hildenern zu viele Optionen im Offensivspiel.“ Hildens Trainer Tim Schneider sprach von einem aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte verdienten Sieg, schränkte aber ein: „In der ersten Halbzeit spielten wir zu statisch und ließen Langenfeld zu viel Raum. Nach dem Seitenwechsel haben wir uns taktisch cleverer verhalten, standen näher dran am Gegner und haben uns im Spielaufbau immer wieder schnell vom Gegner gelöst.“