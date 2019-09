Fußball : 1. FCW bleibt in der Erfolgsspur

1. FCW bleibt in der Erfolgsspur

WÜLFRATH Torjäger Christos Karakitsos (2) und Dennis Krol erzielen die Tore zum 3:1-Sieg.

Mit dem verdienten 3:1-Erfolg bei Britannia Solingen landeten die Fußballer des 1. FC Wülfrath im vierten Spiel den vierten Sieg. Damit belegen sie hinter Spitzenreiter FSV Vohwinkel Rang zwei in der Bezirksliga. Michael Massenberg war hochzufrieden. „Das war heute eine beeindruckende Vorstellung unserer Mannschaft, die in allen Teilen überzeugte,“ sagte der FCW-Vorsitzende.

Von Beginn an kontrollierten die von Sebastian Saufhaus klug eingestellten Gäste die Partie. Die Solinger fanden kaum ein probates Mittel, um die Aktionen des FCW zu stören. Es waren keine zehn Minuten gespielt, da fiel die 1:0-Führung für das Saufhaus-Team, als Christos Karakitsos die Vorarbeit von Benny Jezussek nutzte und dem Ball mit einem satten Schuss im Gehäuse unterbrachte. In der Folge spielten sich die Gäste durch Ahmet Tapebas, Sebastian Schmieta und Stefano Trißler sowie Karakitsos weitere klare Chancen heraus. „Wenn es heute eines zu kritisieren gab, war es die Chancenverwertung, wobei ich aber auch den überragenden Solinger Torwart loben muss“, betonte Massenberg. Als sich ein Britannia-Akteur nach 20 Minuten verletzte, kam es zu einer viertelstündigen Spielunterbrechung. Danach brauchte der FCW einige Minuten, um wieder den Rhythmus zu finden. In dieser Phase erzielten die Solinger etwas überraschend den Ausgleich (38.).