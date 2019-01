Konzert: Jugend musiziert schon mal zur Probe

Mettmann Bei einem Vorspiel vor Eltern probte der Nachwuchs der Musikschule für seinen Wettbewerbsauftritt Ende Januar.

Vor einer Fachjury und einem größeren Publikum zu spielen, ist nicht einfach. Bei einem Vorspiel vor Eltern gewöhnte sich die Nachwuchs der Musikschule, der Ende Januar am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilnimmt, schon mal an die ungewohnt aufregende Situation.

„Nur alle drei Jahre können junge Schlagzeuger an dem Wettbewerb teilnehmen“, erzählt Wolfgang Wölke, der seit eineinhalb Jahren an der Musikschule arbeitet und vier seiner Schüler aus dem Bereich „Percussion“ angemeldet hat. Ein Novum für die Musikschule.

Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ findet für das Gitarrenduo am 26. Januar und für die Schlagzeuger am 27. Januar in Ratingen statt.

Außerdem nimmt ein Gitarrenduo an dem Wettbewerb teil. Einer der beiden Nachwuchsgitarristen, Lucian Weelborg (11), wird von Musikschulleiter Markus Sich unterrichtet. „Ich habe vorher in Velbert gearbeitet“, berichtet Sich, „der zweite Gitarrist, Philipp Graf (10), wird weiterhin in Velbert unterrichtet, es ist eine Kooperation der beiden Musikschulen.“

Ganz in ihre Musik vertieft spielen Philipp und Lucian vor. „Es war schon immer mein Traum, so gut Gitarre spielen zu können“, erzählt Philipp, der mit sieben Jahren angefangen hat, das Instrument zu spielen. Zuhause habe eine Gitarre an der Wand gehangen, die eigentlich seiner Mutter gehört. Und als die nicht mehr so oft gespielt habe, habe er das übernommen.