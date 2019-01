Fußball : SpVg. Hilden 05/06 hat einen neuen Trainer

Der Sportliche Leiter Peter Waldinger muss nicht mehr als Interimscoach fungieren. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hilden Die Suche der Süder nach einem neuen Coach für das Kreisliga A-Team hat ein Ende. In der Rückrunde betreut Christian Schumacher, aktuell U 19-Coach am Weidenweg, die erste Herren-Mannschaft. „Wir freuen uns, mit Christian einen kompetenten, qualifizierten und zuverlässigen Nachfolger für Felix Müller gefunden zu haben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Klubs.

Von Birgit Sicker

Schumacher soll das abstiegsgefährdete Team zum Klassenerhalt führen.

Die Verantwortlichen der SpVg. 05/06 versuchten zunächst, den vakanten Trainerposten extern zu besetzen, um keine Lücke in den Jugendbereich zu reißen. Schumacher ist Inhaber der DFB-Elite-Trainer-Lizenz und sammelte bereits Erfahrung in der Junioren-Bundesliga.