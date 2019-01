Kreis Mettmann: Kreissparkasse warnt vor Betrug im Internet

Kriminelle versuchen offenbar zurzeit, über gefälschte E-Mails an das Geld von Kunden der Kreissparkasse zu kommen. Foto: dpa, kjh htf vfd

Kreis Mettmann Mittels eines Trojaners versuchen Kriminelle, Bankkonten abzuräumen. Die Kreissparkasse bietet Kunden ihre Hilfe an.

(arue) Die auch in Mettmann, Erkrath und Wülfrath mit Filialen vertretende Kreissparkasse Düsseldorf warnt vor gefährlichem Betrug im Internet. Demnach sind zurzeit E-Mails im Umlauf, die nicht von dem Geldinstitut stammen. Mit diesen E-Mails fordern Kriminelle die Bankkunden dazu auf, ihr Konto zu aktivieren. Dazu müssen die Bankkunden auf einen Button klicken und ihr Nutzerkonto vermeintlich wieder freischalten. In Wahrheit aber dient dieser so genannte Trojaner dazu, den Computer der Bankkunden mit schadhafter Software zu infizieren, „um im allerschlimmsten Fall das Konto abzuräumen“, warnt Lutz Strenger, bei der Kreissparkasse Düsseldorf zuständig für Presse und Öffentlichkeitsarbeit.