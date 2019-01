Mettmann: Freie Fahrt für Radfahrer in der Oberstraße

Freie Fahrt für Radfahrer in der Oberstraße

Mettmann Die Stadt Mettmann hat die Einbahnstraßen-Regelung in der Oberstadt für Radler aufgehoben.

Die Straßenverkehrsbehörde der Kreisstadt Mettmann hat vor einem Jahr damit begonnen, Einbahnstraßen zu überprüfen, ob sie nicht in Gegenrichtung für den Radverkehr freigegeben werden können.

Unter anderem wurde auch die Straße Am Königshof überprüft. In der Vergangenheit war aus der Bürgerschaft der Wunsch geäußert worden, diese Straße für den Radverkehr in beide Richtungen freizugeben. Dies ist im vergangenen Jahr erfolgt.