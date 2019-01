Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Forscherlabor Archäologie“: Forscher lüften Geheimnisse der Erde

Mettmann Das „Forscherlabor Archäologie“ lockt bis Anfang Mai ins Neanderthal Museum. Wir besuchten eine Führung.

Ganz besondere Erlebnisse warten auf die Besucher des Neanderthal Museums. Dort läuft noch bis zum 5. Mai die Sonderausstellung „Forscherlabor Archäologie – Bodenschätze enträtseln“. Zwei Spezialisten vom Geologischen Dienst NRW in Krefeld waren jetzt in dem Museum zu Gast und gaben Einblicke in das, über das wir nur allzu oft völlig gedankenlos hinweg gehen: den Boden, die Erde. Dabei versuchten sie das Vorurteil, dass Erde gleich Dreck ist, aus der Welt zu räumen. Denn die unterschiedlichen Erd- und Gesteinsschichten sind nicht nur faszinierend, sie verraten den Forschern auch viel über die Vergangenheit.

Anhand der verschiedenen Farben kann auf die Vorgänge und Veränderungen im Boden geschlossen werden. Diese Sande wurden alle in handliche Flaschen abgefüllt und nun dürfen die Besucher in kleinen Glasbehältern ihre ganz eigenen Kunstwerke gestalten.

Gleich vier Mädchen sitzen bereits da und lassen den Sand in ihre Glasfläschchen rieseln. Feine und dickere Linien, kunstvolle Muster in den unterschiedlichen Farben entstehen. „Das sieht toll aus“, freut sich Emma (11) über ihr Kunstwerk, das sie auch mit nach Hause nehmen darf. „Ich hätte nicht gedacht, dass man mit Sand etwas so Schönes machen kann.“ Mia (12) sagt: „Ich habe nicht gewusst, dass Sand so viele verschiedene Farben hat.“ Auch, dass manche der Sande mehrere 10.000 Jahre alt sind, findet sie beeindruckend.