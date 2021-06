Kultur für Nachtschwärmer in Mettmann : HipHop, Flashmop und Graffiti bei Nachtfrequenz 21

Mettmann Am 25. und 26. September beteiligt sich Mettmanns Mehrgenerationenhaus am Kultur-Projekt „Nachtfrequenz 21“. Interessierte Jugendliche und junge Erwachsene können sich jetzt melden.

Um Jugendkultur auch anderen Altersgruppen zu präsentieren, soll ein HipHop-Danceworkshop vor der Abendveranstaltung auch im öffentlichen Raum stattfinden. Die Durchführung ist, je nach Wetterlage, auf dem zentralen Königshofplatz oder beispielsweise in der Königshofgalerie. Und um einen besonders spektakulären Effekt zu erzielen, ist „das Mitmachen auch spontan möglich“, Stichwort: Flashmop. Der Tanzauftritt soll zum Zuschauen animieren – und wiederum ein Vorgucker auf das Abendprogramm im Mehrgenerationenhaus sein. Außerdem soll das Event per Video festgehalten werden. „Der Filmdreh ist dabei gleichzeitig auch Workshop für Videotechnik, der Jugendliche einbindet und in die Film- und Kameratechnik einweist.“ Der Kurzfilm dient dabei dem Feedback und Präsentation der aktiven Jugendkultur-Akteure ebenso wie der Erinnerung an einen besonderen Tag!