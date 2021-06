Kommen und Gehen : Graffiti-Restaurant „5P“ neu im Süden von Flingern

Inhaber Timo Schmitz (l.) und Koch Jurek Morgenstern servieren unter anderem Pastrami an den Tischen. Das Klavier bleibt ein Klavier. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Kiefernstraße ist bekannt für Graffiti-Fassaden. Nun gibt es ein Restaurant, das von Street-Art-Künstlern gestaltet wurde. Mehrere Jahre stand das Lokal leer, jetzt füllt Timo Schmitz es mit neuem Leben.

Mehrere Jahre stand das Restaurant leer und es war eher ein Zufall, dass Timo Schmitz das ehemalige „Papadellapasta“ an der Kiefernstraße mal von innen sah. Von den großen Räumen war der 33-Jährige begeistert und er beschloss, dem Lokal wieder Leben einzuhauchen. Das war im Juni vergangenen Jahres, in einer Zeit also, als die Gastro-Branche zwischen zwei Corona-Lockdowns mächtig ins Wanken geraten war. Für Timo Schmitz aber kein Hindernis und nun ist es so weit. Nach mehreren Monaten Vorbereitungszeit hat Schmitz das Restaurant 5P eröffnet.

Die Idee hatte er bei einer Tour durch New York. „5Pointz“ ist dort eine bekannte Gebäudefassade, die von zahlreichen Graffiti-Künstlern der fünf New Yorker Bezirke gestaltet wurde. „Und hier an der Kiefernstraße treffen sich doch auch viele Street-Art-Künstler, das wollte ich im Restaurant abbilden.“ Und zwar an den Wänden, die Schmitz von den Street-Art-Künstlern Marc Hennig (Majo Brothers Düsseldorf) und Fabian Buckermann (Berlin) gestalten ließ. „Wir haben den gesamten Look des Ladens umgekrempelt“, sagt Hennig. Mit Sprühdosen, Pinseln und Tapetenanrissen bekamen die Wände ein Design im Patina-Effekt mit wilden Strukturen und Schriftzügen. Die Raumdecke bildet einen Ruhepol in Anthrazit. Es gibt auch einen Flügel – einem Brunch mit Live-Klaviermusik steht also nichts im Wege.

Auch den Weg zu den sanitären Anlagen hat Timo Schmitz mit Street Art gestalten lassen. Foto: Holger Lodahl

Sehenswert ist zudem der Weg nach unten zu den Waschräumen. Die weißen Fliesen haben mit einem fetten Filzstift ein Muster bekommen, das an die Figuren von Keith Haring erinnert. Und Marc Hennig nahm sich auch die Sitzbänke auf der Terrasse vor. Das Holz passt zu den Mustern der Innenwände. 200 Plätze gibt es auf der Terrasse, gut 160 Plätze im Innern des Lokals.

Für die Küche ging Timo Schmitz auf die Suche nach einem guten Koch. Schmitz hat in den vergangenen Jahren in Düsseldorf viele Kontakte in die Gastroszene knüpfen können. Er hat in einem großen Hotel seine Ausbildung gemacht, eröffnete dann ein Pop-up-Restaurant, führte ein Apartmenthaus und ein Hotel. Küchenchef im 5P ist nun der erfahrene Koche Jurek Morgenstern, der zusammen mit Timo Schmitz eine Speisekarte präsentiert, „die sich an der US-Street-Food-Kultur orientiert und die Düsseldorfer Generation 30 plus anspricht“, sagt Schmitz. Es gibt Salat-Bowls mit zum Beispiel Pulled Pork und als

Veggie-Variante; eine Auswahl an Pizzen sowie Salate und Desserts. Ungewöhnlich für die Düsseldorfer Genießer dürften der Burrito mit Nachos, Süßkartoffelcreme, Chili-Cheese und Wildreis sein sowie das Pastrami, ein scharf gewürztes Rinderfleisch, das als Sandwich in den USA populär ist. Im 5P gibt es das Pastrami auf Weißbrot mit Kraut und Cheddar.

„Ich hoffe, das 5P wird zum Treffpunkt für die Graffiti-Szene ebenso wie für Anwohner und Geschäftsleute“, sagt Timo Schmitz, der jetzt nach dem Corona-Lockdown optimistisch in die Zukunft blickt. „Die Gastronomie befriedigt das große menschliches Bedürfnis nach Gemeinschaft“, sagt er.