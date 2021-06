Kultur in Mettmann : Tovtes Traum einer Sommernacht

Mettmann Eine junge Band, ein erlebnishungriges Publikum, Wein und Abendsonne: Die Kulturvilla verwöhnte ihre Gäste nach langer Zeit mit Klezmer-Klängen.

Es war – ganz einfach – ein traumhafter Sommerabend. Denn manchmal stimmt einfach alles: Wenn der Wettergott milde lächelt, die Lindenblüte zart duftet, der Wein in ausreichender Menge fließt und jeder Gast aus liebevoll angerichteten Picknick-Körbchen für sein persönliches, leibliches Wohl sorgen kann – was mag da eigentlich noch schiefgehen? Natürlich nichts. In der Kulturvilla brannte am Samstagabend noch lange Licht.

„Es ist eigentlich egal, was hier gespielt wird! Es ist einfach immer schön in der Kulturvilla“, hörte man in etlichen Publikumsstimmen. Als besonderes Schmankerl waren an diesem wolkenlos milden Sommerabend Getränke und ein kleiner Imbiss im Preis inbegriffen, gingen die Weinflaschen auch während des Programms durch das genesene, getestete oder geimpfte Publikum in pandemiekonformer Sitzordnung.