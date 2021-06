Außengastronomie in der Mettmanner Oberstadt : Kein bisschen Frieden

Außengastronomie in der Mettmanner Oberstadt

Meinung Mettmann Die explosive Stimmung in Sachen „Sperrstundenverkürzung für die Außengastronomie“ hatte sich schon im vergangen Jahr entladen. Das Thema wurde ebenso schnell von der Agenda genommen, wie es dort aufblitzte. Jetzt kracht es erneut zwischen Wirten und Nachbarn.

Ja, die Absicht ist gut, den durch die Pandemie gebeutelten Wirten helfen zu wollen. Aber: Sind Gastronomen denn wirklich schlimmer gebeutelt als so mancher Einzelhändler oder Selbstständige? Mit Blick auf die Bundestagswahl regt sich die Vermutung, es würde dort gefischt, wo es im September Wählerstimmen gibt: Nämlich bei den Gästen, und nicht bei den Anwohnern. Dass letztere als Querulanten an den öffentlichen Pranger gestellt werden, ist ganz besonders bitter – scheint aber manch einem gut in den Kram zu passen. Dabei ist jetzt vor allem eines angesagt: Eine funktionierende Ordnungspartnerschaft von Polizei und Ordnungsamt, die auch die resignierten Anwohner zurück ins Boot holt und ihnen wenigstens garantiert, dass die für 23.30 Uhr angesagte Ruhe einkehrt. Die Feiernden sollen feiern – aber im entsprechenden Dezibelbereich.