Angebot für junge Mettmannerinnen : Mädchentag im Mehrgenerationenhaus

Auch in diesem Jahr soll wieder kreativer Schmuck am Mädchentag gebastelt werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Fachberatung Jugend der Stadt organisiert den Tag. Angeboten werden Workshops für Kleingruppen. Eine Anmeldebeginn ist ab sofort möglich.

Es sieht so aus, als ob mit sinkender und stabil niedriger Inzidenz viel von dem zurückkehrt, was mit Normalität umschrieben wird. Auch das Mehrgenerationenhaus schaltet sukzessive in den üblichen Veranstaltungsmodus zurück. Den Auftakt macht dazu der Mädchentag. Samstag, 12. Juni, 10 bis 14 Uhr, soll er Am Königshof 17 - 19 stattfinden.