An(ge)dacht : Ein weiser Rat

Martin Scharnowski, Pastor der Treffpunkt Leben Gemeinde Erkrath. Foto: Treffpunkt Leben Gemeinde Erkrath

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Vor allem anderen behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben! Die Bibel, Sprüche 4, 23

Das beste und effektivste, was ein Mensch für sich selbst tun kann, ist aus Gottes Sicht der Schutz des Herzens und somit die oft harte Arbeit an unserem Charakter. Wir können nahezu alle Bereiche unseres Lebens optimieren, uns permanent verbessern, die Kompetenz systematisch steigern. Wir können an unserem Outfit basteln, die Leistungskurve erhöhen, den bereits gelebten Jahren trotzen und immer wesentlich jünger wirken, als der Reisepass uns datiert. Wir können Stück um Stück die Welt gewinnen – wenn wir dabei Schaden nehmen an unserer Seele, wird es am Ende des Tages doch nur Verlust sein, den wir einfahren.

Der optimale Rat des Schöpfers lautet: Da gibt es einen Bereich deines Lebens, der von innen heraus gelebt wird. Dein Herz ist eine Art Schaltzentrale, die Kommandobrücke, das Zentrum, das die Entscheidungen trifft. Alles, was unser Leben beeinflusst, wird aus diesem Bereich heraus gesteuert. Deshalb muss es so sehr und intensiv geschützt werden, wie nichts anderes auf dieser Welt. Wenn dein Leben optimal verlaufen soll, nimm diesen genialen Rat Gottes sowohl ernst als auch an.

In unserem Leben scheinen wir so vielem einfach schutzlos ausgeliefert, äußere Situationen sind oft einfach gegeben, ohne dass wir je danach gefragt wurden. Der Schutz des Herzens dagegen ist eine Anweisung, der wir Folge leisten können, für die wir auch Verantwortung tragen. Wie wir Situationen annehmen, wie wir uns Gegebenheiten stellen, wie wir übereinander denken, was wir einander wünschen und wie wir aufeinander reagieren, da hat jeder mehr als nur ein Wörtchen mitzureden. In Anlehnung an ein bekanntes Zitat Martin Luthers akzeptiere ich für mein Leben: Ich kann nicht verhindern, was alles über mir kreist und an mich herangetragen wird – dass es sich in mir festsetzt, dort Nester baut und Nachwuchs ausbrütet, dazu bedarf es meiner Zustimmung.